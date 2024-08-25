Боксеры из Люберец стали призерами чемпионата ЦФО

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по боксу из Люберец успешно выступили на чемпионате Центрального Федерального округа России по боксу среди мужчин и женщин в возрасте 19-40 лет, который прошел с 19 по 24 августа во Владимире. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

Серебряную медаль в весовой категории 80 килограммов завоевал Сергей Оганисян. В финальном поединке он уступил представителю Подмосковья Михаилу Усову, но показал отличные результаты на протяжении всего турнира.

Две бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Арцруни Хачатрян и Владислав Комаров, продемонстрировав высокий уровень подготовки и спортивного мастерства.

Отметим, что ранее люберецкий спортсмен Святослав Тетерин стал победителем всероссийских соревнований по боксу «Кубок губернатора Воронежской области Гусева» в весовой категории свыше 92 килограммов, что подчеркивает высокий уровень бокса в Люберцах.

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