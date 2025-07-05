Боксер из Истры примет участие в первенстве Европы

Боксер из Истры отправится в Сербию в составе сборной России и выступит на арене 21 июля. В 14 лет он уже провел более 50 боев.

Владислава отобрали в сборную страны благодаря значимым победам. Первая — была на первенстве России, которое прошло в Сыктывкаре с 22 июня по 2 июля.

За победу сражались 478 бойцов из 74 регионов страны. Вторая — на первенстве Центрального федерального округа. На арене он показывает силу воли, мастерство, несгибаемый характер, упорство и целеустремленность.

Привел к победам Владислава его тренер - Александр Барышников, который недавно получил звание старшего тренера сборной команды Московской области по возрастным категориям юношей 13-14 и 15-16 лет.

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