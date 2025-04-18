Развитию спорта в Подмосковье уделяют большое внимание. В регионе работает 71 ледовый дворец для занятий хоккеем и фигурным катанием. Благодаря этому многие спортсмены становятся чемпионами всероссийского и мирового уровня. О важности развития инфраструктуры напомнил губернатор Андрей Воробьев .

«Детский спорт — это не просто секции и тренировки. Это фундамент характера, силы воли и веры в себя. И если мы хотим, чтобы наши дети были сильными, успешными и умели побеждать — мы обязаны создать для них все условия», — написал губернатор в Telegram-канале.

Всего в Подмосковье 87 ледовых площадок. В прошлом году новые арены открыли в Волоколамске, Домодедове и Орехово-Зуеве. В ближайшее время заработают еще несколько — в Воскресенске, на Новой Риге, в Истре, Кашире и Сергиевом Посаде.

«Это не просто стройки — это точка старта для сотен мальчишек и девчонок, мечтающих о большом спорте», — отметил Воробьев.

Он напомнил, что в регионе выстроена четкая система развития для спортсменов. В молодежных командах ребят готовят к Высшей лиге и КХЛ, а «Химик» стал важным этапом для тех, кто мечтает пробиться в ведущие хоккейные клубы.

«Спасибо тренерам, родителям, наставникам и, конечно, нашим детям — вы уже настоящие бойцы. Мы и дальше будем вкладываться в спорт», — добавил губернатор.