Блогер Влад Кобяков передал новогодние подарки детям клинического центра в Подмосковье

Фото: Екатерина Агеева

В детском медцентре Рошаля проходит акция «Елка желаний». На праздничном дереве юные пациенты оставили записки со своими новогодними мечтами. Одну из них претворил в жизнь известный блогер Влад Кобяков.

Полуторагодовалый Вадим сейчас находится в реабилитационном центре в Лобне. Мальчик очень любит музыкальные игрушки.

Роль деда Мороза для ребенка исполнил блогер Влад Кобяков. Он встретился с мальчиком, поздравил его с Новым Годом, подарил ему большой музыкальный автобус и интерактивную доску для рисования.

Подарки также достались другим ребятам из центра.

Фото: Влад Кобяков

Ранее участником всероссийской акции «Елка желаний» стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ему попались конверты с новогодними мечтами детей из Коломны, Домодедова и села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.

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