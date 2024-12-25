Блогер Влад Кобяков передал новогодние подарки детям клинического центра в Подмосковье

В детском медцентре Рошаля проходит акция «Елка желаний». На праздничном дереве юные пациенты оставили записки со своими новогодними мечтами. Одну из них претворил в жизнь известный блогер Влад Кобяков.
Полуторагодовалый Вадим сейчас находится в реабилитационном центре в Лобне. Мальчик очень любит музыкальные игрушки.
Роль деда Мороза для ребенка исполнил блогер Влад Кобяков. Он встретился с мальчиком, поздравил его с Новым Годом, подарил ему большой музыкальный автобус и интерактивную доску для рисования.
Подарки также достались другим ребятам из центра.
Ранее участником всероссийской акции «Елка желаний» стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ему попались конверты с новогодними мечтами детей из Коломны, Домодедова и села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.
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