Благоустройство сквера на улице Волошиной в Мытищах завершат 11 августа

Ремонтные работы начались в сквере, расположенном вдоль улицы Веры Волошиной. Благоустройство прогулочной зоны для жителей и гостей округа планируют завершить до 11 августа 2026 года.

Благоустройство объекта проходит в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Согласно проекту, разработанному сотрудниками администрации Мытищ, планируется создать современную детскую площадку, которая будет включать в себя разнообразные малые архитектурные формы. Это позволит сделать пространство не только более привлекательным, но и функциональным для детей разных возрастов. На территории нового благоустроенного сквера установят новые скамейки для отдыха родителей и удобные урны для мусора, что значительно улучшит чистоту и порядок в этом общественном пространстве.

Также запланировано обновление пешеходных дорожек, чтобы прогулки по скверу были более комфортными и безопасными. Рабочие проведут дополнительное озеленение, высадив новые деревья и кустарники, что создаст приятную атмосферу и улучшит экологическую обстановку.

Для безопасности посетителей будет установлено уличное освещение, а также подключены камеры видеонаблюдения.