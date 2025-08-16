Благотворительный фестиваль «Нежный фест» пройдет в Мытищах 16 августа

Жителей и гостей мероприятия будут ждать в Пироговском лесопарке на фестивале «Нежный фест». Акцию организуют при поддержке администрации городского округа Мытищи.

Второй межрегиональный благотворительный фестиваль «Нежный фест» организуют на открытом воздухе, где гости смогут весело провести время в атмосфере творчества вместе с семьей, друзьями и коллегами.

Мероприятие пройдет 16 августа и начнется в 11 часов. Планируется благотворительный забег для команд; конкурс на самый вкусный яблочный пирог; концертная программа; творческие и спортивные мастер классы; ярмарка и маркеты товаров ручной работы, что позволит не только поддержать местных ремесленников, но и создать пространство для обмена идеями и опытом между участниками и зрителями.

Мероприятие представляет собой многокомпонентный проект, направленный на решение актуальных социальных задач, а также на развитие культурного и спортивного потенциала участников.