Благотворительную акцию ко Дню ребенка провели в НИКИ детства в Мытищах

Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню ребенка, организовали волонтеры Мытищ. Они побывали в отделениях стационара центра и порадовали детей.

Проект назвали «Искорка». Его цель — поддержать детей, проходящих лечение.

Инициаторами стали местные добровольцы и активисты молодежного центра «Импульс». В нескольких отделениях они провели мини-праздники для детей.

Так, волонтеры провели с юными пациентами беседы, интерактивные игры, выполнили с ними творческие задания и поздравили их с символическим праздником. Также детям вручили подарки.

«Каждый ребенок, независимо от обстоятельств, заслуживает чувствовать себя любимым и значимым. Сегодня мы напомнили нашим маленьким пациентам: вы не одни — рядом с вами — целое сообщество, которое верит в вас, заботится и поддерживает», — прокомментировала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.