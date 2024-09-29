«Благодаря вам область развивается». Воробьев — о достижениях машиностроителей Подмосковья
Воробьев поздравил с Днем машиностроителя сотрудников отрасли
Сегодня, 29 сентября, в России отмечается День машиностроителя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников отрасли с праздником и напомнил о мерах поддержки, действующих на территории региона.
Глава региона отметил, что компания «Криогенмаш» из Балашихи является лучшей в стране по производству технологий и оборудования для разделения воздуха и разработке решений в области сжиженного природного газа. При этом в апреле сотрудники компании помогли обеспечить успешный пуск тяжелой ракеты «Ангара — А5» на космодроме «Восточный», а на днях предприятие отметило 75-летний юбилей.
Воробьев также напомнил, что на территории Подмосковья работают множество крупнейших предприятия, в числе которых «Метровагонмаш», корпорация «Энергия» им. С. П. Королева, «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина», «НПО машиностроения». Они находятся в числе лучших по производству в области ракетостроения и космической техники.
Для крупных предприятий и других МСП разработано несколько мер поддержки. К ним относятся возможность аренды земельного участка всего за 1 рубль, субсидии на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, программа «Модернизация», гранты от Фонда развития промышленности Московской области и льготные займы.
«Сегодня, в День машиностроителя, поздравляю всех работников этой сферы с профессиональным праздником! Ваши талант, труд и преданность делу создают мощь российской промышленности. Благодаря вам наша область развивается, а страна становится сильнее. Желаю вам здоровья, благополучия, новых достижений и побед!» — подытожил Воробьев.
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