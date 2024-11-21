Библиотеки Подмосковья проведут более 3 тысяч мероприятий к Новому году

Подмосковные библиотеки подготовили более трех тысяч новогодних мероприятий для детей и взрослых. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В зимней программе читален есть музыкальные представления, спектакли, квесты и другие мероприятия. Например, Центральная детская библиотека имени Васильева в Солнечногорске приглашает на театрализованное интерактивное представление «Случайности не случайны, или как спасти Деда Мороза».

В Центральной библиотеке имени Паустовского в Электростали проведут интерактивную программу «Новогоднее волшебство», а в пушкинской библиотеке имени Горбунова читателей ждут на развлекательную программу «Новый год идет по свету».

Еще больше информации о праздновании Нового года и других событиях в библиотеках Московской области в приложении «МОе Подмосковье».

Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря. В этом году более пяти тысяч концертов, ледовых шоу, праздников и новогодних ярмарок войдут в программу мероприятий.