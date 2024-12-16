Полицейские и казаки обеспечат безопасность в новогодние каникулы в Мытищах

В Мытищах определили порядок обеспечения общественной безопасности в новогодние праздники. Под усиление попали не только сотрудники полиции, но и казаки. Граждан также призвали быть бдительными и следить за личными вещами.

Обеспечивать общественный порядок на территории оперативного обслуживания Межмуниципального Управления Министерства Внутренних Дел России «Мытищинское» в праздничные дни будут сотрудники полиции, народная дружина и казаки хуторского казачьего общества. Места массового скопления людей, а также мероприятия в образовательных и культурных учреждениях городских округов Мытищи и Долгопрудного возьмут на особый контроль.

Комплекс оперативно-профилактических мероприятий обеспечит охрану общественного порядка и безопасности граждан, поможет предотвратить преступления и правонарушения.

Гражданам напомнят о необходимости соблюдения мер личной безопасности, а также об ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации.

Полицейские призвали граждан сохранять бдительность, следить за своими ценными вещами и документами, не оставлять их в салонах машин. Употребление спиртного и появление в состоянии опьянения в общественных местах также запретят.

Стражи порядка просят незамедлительно сообщать о случаях нарушений общественного порядка, выявлении подозрительных лиц, а также подозрительных предметов, брошенного и бесхозного автотранспорта. Жители могут позвонить в дежурную участь отдела МВД в Мытищах: 8 (498) 687-22-02 или 112. Звонки также будут принимать в дежурной части полиции в Долгопрудном: 8 (495) 408-82-18. В течение праздников будет работать телефон доверия Государственного Управления МВД в Подмосковье: 8 (495) 692-70-66.