«Бессмертный полк» пройдет в Балашихе в онлайн-формате | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 19:35 «Бессмертный полк» пройдет в Балашихе в онлайн-формате Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Акция «Бессмертный» полк пройдет в Балашихе 9 мая в формате онлайн. Очное проведение отменили организаторы из соображений безопасности. Поэтому решено устроить шествие в социальных сетях.

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в это году не будет, поэтому пройдет трансляция в группе ВКонтакте телеканала «Балашиха 360».

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«Мы традиционно уделяем особое внимание подготовке ко Дню Победы. Это главный праздник нашей страны. В этом году в целях безопасности ряд мероприятий пройдет менее масштабно, чем обычно. Так, принято решение отменить шествие Бессмертного полка по улицам города. Присоединиться к акции можно будет онлайн», — сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Также в преддверии праздника и в сам День Победы ветеранов и семьи военнослужащих поздравят агитационные бригады с песнями военных лет. В Краеведческом музее состоится выставка «Герои», в картинной галерее — «Этот День Победы».

Непосредственно 9 мая в Балашихе пройдет «Эстафета памяти», где жители пробегут две дистанции в 2,5 или в 5 километров, в футболках с портретами своих Героев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

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