Бесплатный онкоскрининг пройдет в Балашихе 27 сентября

В Балашихе 27 сентября пройдет акция по бесплатному онкоскринингу, организованная Балашихинским центром амбулаторно-онкологической помощи. Ранняя диагностика и своевременное лечение онкологических заболеваний значительно повышают шансы на успешное выздоровление, поэтому специалисты рекомендуют регулярно проходить обследования.

По направлению врача-онколога будет доступна диагностика новообразований кожи, рентгенография, маммография, УЗИ молочных желез, ПСА-тест на рак простаты, анализ на скрытую кровь, цитология шейки матки.

«Также прием будут вести онкогинеколог и онкоуролог. При необходимости пациенты будут направлены на дообследование в Московский областной онкологический диспансер», — рассказала заместитель главного врача по работе с центрами амбулаторной онкологической помощи областного онкодиспансера Александра Харченко.

Обследование доступно для всех совершеннолетних граждан. Для прохождения скрининга необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС, а также при наличии — результаты предыдущих медицинских обследований для консультации с врачом.

Прием будет проводиться с 9:00 до 14:00 по адресу: городской округ Балашиха, улица Гагарина, дом 15а. Для участия в акции требуется предварительная запись по телефону: 8-495-521-56-01.