Бесплатный концерт покажут жителям Луховиц 23 февраля

Организаторы подчеркивают: вход на мероприятие будет свободным для всех желающих. Творческий коллектив Дома культуры «Старт» на протяжении нескольких недель готовит уникальные номера, чтобы удивить и порадовать зрителей. В большом зале прозвучат как патриотические композиции, так и современные хиты, прославляющие мужество и преданность Родине. Перед гостями выступят лучшие вокальные и хореографические ансамбли округа.

Директор Дома культуры Екатерина Андросова поделилась деталями предстоящего события.

«Для нас этот концерт — не просто работа, а возможность выразить благодарность тем, кто стоит на страже нашего спокойствия. Мы готовим настоящий праздничный сюрприз: зрителей ждут не только яркие выступления наших признанных талантов, но и очень искренние, душевные поздравления. Мы хотим подарить каждому пришедшему море хорошего настроения и чувство гордости за наше Отечество», — сообщила Екатерина Андросова.

Праздничный марафон талантов начнется в 14:00.