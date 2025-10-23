Бесплатные занятия в бассейне проведут для пенсионеров в Жуковском

В рамках программы «Активное долголетие» спортивная школа «Метеор» проводит мероприятие, посвященное здоровью и физической активности старшего поколения. Этот проект направлен на популяризацию занятий плаванием среди пожилых жителей округа.

Мероприятие пройдет в форме Дня открытых дверей и будет организовано специально для граждан пожилого возраста. Оно состоится в спортивной школе «Метеор» по адресу: улица Пушкина, дом № 3.

Программа включает сразу три водных занятия разной направленности. В 10:45 пройдет занятие аквааэробикой под руководством инструктора, в 11:30 — общий водный фитнес-зал, а в 12:15 пройдет еще одно дополнительное занятие.

С собой необходимо иметь социальную карту жителя Московской области, справку от врача-дерматолога, купальник, шапочку для плавания, тапки и полотенце. Посещение бассейна бесплатно осуществляется только при наличии действующей социальной карты.