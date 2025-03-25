Бесплатные спортивные занятия будут еженедельно проводить в Мытищах

Спортивные мероприятия пользуются в округе особой популярностью. Участвуют в них с большим удовольствием и взрослые, и дети. Одно из таких «Пять верст» — старты, которые проходят каждую субботу в парке Мира. Помимо отличного варианта для утренней разминки, это и возможность помочь в организации мероприятия в качестве волонтера. Начинается оно с разминки в 8:45 в центре парка, у акведука. Старт дается от главного входа в 9:00. Длина дистанции составляет чуть больше пяти километров.

Любителям размеренной нагрузки отлично подойдет скандинавская ходьба — она поддерживает тело в тонусе, улучшает здоровье и годится для людей разного возраста. Помимо нагрузки, это возможность прогуляться по красивым локациям мытищинских парков и подышать свежим воздухом. Занятия проходят в парке Яуза по вторникам в 19:30, в Парке Ветеранов по средам в 11:00, в Парке Мира по четвергам в 19:30 и в Лесопарке по субботам в 09:00.

Детские активности, например, 20-минутные зарядки в форме игры, проходят регулярно в парках Мира, Яуза и Ветеранов. Расписание спортивных мероприятий можно найти в официальных социальных сетях мытищинских парков.