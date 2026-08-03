Беспилотную опасность отменили в Московской области

«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области», — заявили в ведомстве.

Режим беспилотной опасности в регионе вводили вчера днем. Местных жителей призвали не выходить из домов и не подходить к окнам. Тем, кто уже находился на улице — укрыться в зданиях, подземных переходах или на парковке. Также людей предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Вчера ночью мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников, летевших на Москву. Он отметил, что на места ЧП оперативно отправились сотрудники экстренных служб.