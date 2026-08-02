Режим беспилотной опасности ввели в Московской области

Беспилотную опасность объявили в Московской области. Такое предупреждение для жителей в воскресенье, 2 августа, выпустила региональная РСЧС.

Ведомство напомнило, что на время действия режима жителям лучше не выходить из дома и не подходить к окнам. Тем, кто оказался на улице или в транспорте, нужно срочно зайти в здание, подземный переход или паркинг.

«Возможны перебои мобильного интернета», — добавили специалисты.

Также жителям Московской области напомнили о запрете съемки беспилотников и работы дежурных средств противовоздушной обороны.

«Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БВС или его частей сообщайте по телефону 112», — обратились сотрудники РСЧС к жителям Подмосковья.

В последний раз беспилотную опасность в Московской области объявляли в 20:21 в минувшую субботу, 1 августа. Сняли режим в 07:03 воскресенья.