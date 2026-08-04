Беспилотную опасность объявили в Московской области

В Подмосковье объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила РСЧС по региону в мессенджере «Макс» .

«Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области», — заявили в сообщении.

Местным жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Находящихся на улице призвали укрыться в зданиях, на парковке или в подземном переходе. Также предупредили о возможных сбоях мобильного интернета.

До этого режим беспилотной опасности в Подмосковье объявляли ночью. Утром его отменили.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате украинских атак погибли пять человек, также 10 пострадали. Семерых из них госпитализировали, у пациентов диагностировали переломы, осколочные и минно-взрывные ранения, повреждения грудной клетки и мягких тканей. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.