В Московской области отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменили в Подмосковье. Об этом сообщил канал РСЧС в мессенджере «Макс» .

«Отбой беспилотной опасности на территории Московской области», — заявили в сообщении.

До этого, ночью на территории Подмосковья объявили режим опасности атаки БПЛА. Граждан призвали не покидать дома и не подходить к окнам. Уже находящимся на улице рекомендовали укрыться в зданиях, паркинге или в подземных переходах. Также предупредили о вероятных сбоях мобильного интернета.

Утром губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки БПЛА погибли пять человек, еще шестеро пострадали. Также из-за попадания дронов произошло несколько возгораний. Самое крупное случилось на складе, открытое горение уже потушили. Еще административное здание и электроподстанция получили повреждения.