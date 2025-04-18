Беременных жительниц Подмосковья пригласили пройти скрининг в больнице в Мытищах

Будущим мамам напомнили о возможности пройти скрининги первого и второго триместров в больнице Мытищ. Это могут сделать не только жительницы округа, но и беременные женщины во всей Московской области.

Кабинеты антенатальной охраны плода работают в двух женских консультациях в Мытищах. Здесь женщины могут пройти пренатальные скрининговые исследования. Они позволяют выявить аномалии внутриутробного развития, оценить развитие плода и состояние беременной.

УЗИ проводят на современных аппаратах экспертного класса. Это могут делать только специалисты, получившие специальные сертификаты Международного фонда медицины плода.

Чтобы пройти скрининги в Мытищинской больнице, нужно иметь полис территориального прикрепления к Московской области. Исследование входит в программу государственных гарантий.

Для удобства иногородних пациенток в женской консультации № 1 работает кабинет телемедицинских консультаций. Кроме того, пройти скрининг женщины могут с отцом будущего ребенка.