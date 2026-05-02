Беби-бум в Дмитрове. Глава округа Шувалов раскрыл позитивную статистику рождаемости

С начала года в Дмитровском роддоме появились на свет 439 детей

С начала 2026 года в Дмитровском роддоме на свет появились 439 малышей, среди которых пять пар двойняшек. Такими данными в своем официальном телеграм-канале поделился глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Чиновник подчеркнул, что за сухими цифрами статистики стоят реальные человеческие судьбы и чувства. В подтверждение своих слов он опубликовал историю местной жительницы, которая недавно родила в этом учреждении двойню.

По словам матери, ей потребовалось экстренное кесарево сечение, однако благодаря профессионализму медиков этот сложный день оставил у нее только позитивные воспоминания.

Женщина выразила особую признательность заведующему отделением Михаилу Зурабовичу, отметив его уверенность и искреннюю заботу о пациентах.

Также она поблагодарила врача Ирину Донецкую, которая вела ее беременность, и доктора Кристину Кургинян за исключительную душевность и моральную поддержку в операционной.

«Доктор Кристина Сергеевна Кургинян — это просто лучик тепла. Ее нежное „котенок, котик“ навсегда останется у меня в памяти как символ поддержки и уюта», — передал слова женщины Шувалов.

Также пациентка отметила, что весь персонал роддома отличается вежливостью и доброжелательностью. Глава округа считает, что именно такое отношение врачей помогает женщинам сохранять спокойствие в самые волнительные моменты жизни.

Власти Московской области уделяют повышенное внимание модернизации перинатальных центров и повышению качества медицинского обслуживания в регионе.

Дмитровский роддом является одним из ключевых акушерских стационаров на севере Подмосковья. В апреле 2026 года здесь впервые отметили День беременных.