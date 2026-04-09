Молебен ко Дню беременных провели в роддоме Дмитрова

В Дмитровской больнице 7 апреля впервые отметили День беременных. Праздник, приуроченный к Благовещению Пресвятой Богородицы, объединил медицинских работников, священнослужителей и будущих мам округа.

По инициативе администрации больницы и при участии настоятеля Пантелеимоновского храма отца Артемия Базатина для пациенток женской консультации и родильного дома организовали духовную программу. Священник рассказал женщинам об истории Благовещения, значении материнства в православной традиции и благословил их.

Совместный молебен прошел сначала в консультации, а затем продолжился в стенах родильного дома. Заведующий роддомом Михаил Цурцумия обратился к женщинам с теплыми словами, отметив, что в грузинском языке беременность называют «две души», подчеркивая неразрывную связь матери и ребенка.

Каждая будущая мама получила от отца Артемия памятные подарки: теплые пинетки, акафист, икону Божией Матери «Помощница в родах» и специальный молитвослов.

«Хочу поблагодарить коллектив Дмитровской больницы и настоятеля Пантелеимоновского храма за организацию этого светлого дня. Для нас приоритетом является качество жизни семей в округе, а начинается она с качественной заботы о беременных женщинах», — сказал глава округа Михаил Шувалов.

Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян поблагодарил священника за визит, отметив важность сочетания медицинской и духовной помощи. День беременных в России отмечается дважды в год — в апреле и октябре — и направлен на формирование культуры бережного отношения к материнству и детству.