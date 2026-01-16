Модернизацию материально-технической базы начали в роддоме в Серпухове

Ежегодно сюда закупают новое оборудование. Учреждение востребовано для жительниц Серпухова и других округов.

Женскую консультацию и родильный дом возглавляют заслуженные врачи Московской области, а опыту и высокому уровню медицинской помощи доверяют женщины со всего региона.

Здесь будущие мамы могут бесплатно пройти пренатальный скрининг на современном оборудовании экспертного класса для оценки развития плода и выявления возможных рисков. Ежедневно такое комплексное обследование проходят до 14 женщин.

Если потребуется более детальная диагностика, врачи сразу же направят пациентку в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского. Ведущие генетики и специалисты института проведут дополнительные исследования.

Каждый год в Серпуховском родильном доме появляются на свет более 800 детей. Для женщин, которые стоят на учете в женских консультациях округа, обследование и ведение беременности бесплатные. Для записи на удобное время можно обратиться к своему врачу.