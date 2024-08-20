Бассейн «Бригантина» в Мытищах открыли после реконструкции

Завершился масштабный ремонт бассейна «Бригантина» в Мытищах. Там уже прошли первые тренировки по плаванию у спортсменов.

Рабочие полностью заменили чашу бассейна. Теперь она выполнена из высоколегированной нержавеющей стали и оборудована новой системой водоподготовки, которая дополнительно насыщает воздух озоном. Заменили также и систему вентиляции.

Подопечные спортивной школы олимпийского резерва по плаванию первыми протестировали обновленный бассейн.

Посещать спорткомплекс могут дети от четырех лет и страше. Взрослым доступны занятия по оздоровительному плаванию и аквааэробике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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