Баскетбольный клуб «Мытищи» вышел в финал областного первенства

Завершились полуфинальные матчи первенства Московской области по баскетболу, в которых баскетбольный клуб «Мытищи» встретился с красногорским «Зорким». Итоги серии определили победителя, который продолжит борьбу за чемпионский титул.

Первая игра, прошедшая в Мытищах, стала ключевой в противостоянии. Несмотря на то, что к большому перерыву хозяева уступали со счетом 39:47, во второй половине матча они смогли переломить ход игры. Уверенная игра позволила БК «Мытищи» одержать победу с результатом 87:74.

Во второй встрече «Зоркому» предстояло отыграть 13 очков, чтобы сохранить шансы на выход в финал. Однако мытищинцы продемонстрировали надежную игру в обороне, не позволив сопернику приблизиться к заветному результату. Красногорский клуб одержал минимальную победу со счетом 55:54, но этого оказалось недостаточно для выхода в следующую стадию.

По итогам двух матчей БК «Мытищи» уверенно проходит в финал первенства Московской области. В решающей серии наша команда встретится с коломенским «Авангардом». Финальные игры обещают стать ярким завершением сезона и подарить зрителям незабываемые эмоции.