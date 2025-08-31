Баскетболисты провели мастер-класс для врачей в Химках

В рамках проекта министерства спорта Московской области «День добрых дел» в городском округе Химки прошло необычное спортивное мероприятие. Профессиональные баскетболисты из команды Khimki Power провели мастер-класс для врачей лор-отделения Химкинской клинической больницы.

Игроки Андрей Городенцев и Семен Фуников рассказали медикам о базовых правилах баскетбола 3×3 и провели мастер-класс по броскам и игровым комбинациям. Мероприятие прошло под руководством главного тренера команды Khimki Power, мастера спорта Даниила Абрамовского.

Чтобы сравнять силы команд, игры провели смешанными составами. Проигравшие участники матча выполняли отжимания от пола.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.