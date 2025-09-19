Баскетболистки из Мытищ стали призерами всероссийских соревнований

Команда их Мытищ завоевала серебряную награду в финале Президентских спортивных игр в ВДЦ «Смена». Баскетболистки из школы № 32 представляли на турнире Московскую область.

Путь к серебру был непростым. Соперники, приехавшие из 83 регионов России, представляли серьезную конкуренцию. Команда девушек из Мытищ смогла преодолеть все трудности, показав слаженную игру и тактическую гибкость.

«Поздравляю нашу команду! Желаю девушкам и тренерскому составу новых ярких побед и высоких достижений», — оценила успех спортсменок глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Достижение выдающихся результатов стало возможным благодаря комплексному подходу к тренировочному процессу, а также высокой степени мотивации и синергетическому взаимодействию членов команды. Участницы продемонстрировали исключительный уровень технической подготовки и тактического мышления на всех этапах соревнований, проявляя непреклонную стойкость и волю к победе в каждом игровом эпизоде.