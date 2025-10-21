Баскетболистки из Мытищ стали призерами первенства Московской области

Финальный этап Чемпионата по баскетболу среди женских команд сезона 2024–2025 года состоялся в спорткомплексе «Строитель». Полуфинальные матчи прошли в соответствии с прогнозами экспертов.

Команда училища олимпийского резерва № 3 из Видного показала доминирующую игру, одержав уверенную победу над Спортивной школой «Звезда» из Серпухова с результатом 85:46. Мытищинские баскетболистки также продемонстрировали превосходство над Спортивной школой олимпийского резерва «Спартак» из Люберец, завершив матч со счетом 89:56.

Команды «Звезда» и «Спартак» сразились в матче за третье место. Люберецкие спортсменки одержали победу в напряженной борьбе, завоевав бронзовые медали и подтвердив свою способность конкурировать на высоком уровне.