Балконные плиты капитально отремонтировали в доме села Конобеево в Воскресенске
Важные конструкции обновили в доме № 5 по улице Учхоз в селе Конобеево. Специалисты провели целый комплекс работ.
Рабочие разобрали решетки ограждений балконов, покрытий и отделок из листовой стали, устроили антикоррозийную защиту арматуры перекрытий. Также они провели гидроизоляцию поверхности конструкций и чистовую отделку балконов.
Дом построили в 1968 году. Проведенный капитальный ремонт позволил устранить износ конструкций, повысить эксплуатационные характеристики дома, его безопасность и внешнюю привлекательность.
Контролировали проведение работ эксперты стройконтроля Подмосковья. Они следили за тем, чтобы ремонт проходил пов всем стандартам и в соответствии с проектной документацией.
