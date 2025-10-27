Жителям Воскресенска напомнили правила эксплуатации газового оборудования

Фото: Конкурс профмастерства среди пожарных и начальников караулов МЧС и Мособлпожспаса в Подольске / Медиасток.рф

Работники 209-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» в Воскресенске провели профилактический рейд, в котором напомнили жителям Белоозерского правила эксплуатации газового оборудования. Они рассказали, как правильно хранить баллоны, а также что делать, если обнаружили утечку.

Начальник подразделения Ринат Ильясов напомнил, что нарушение правил может привести к трагическим последствиям.

«Работники противопожарно-спасательной службы разъяснили жителям основные требования к хранению газовых баллонов: их необходимо размещать в проветриваемых помещениях в вертикальном положении, на расстоянии не менее 1,5 метра от отопительных приборов и плит. Огнеборцы предупредили, что запрещено хранить баллоны в подвалах и рядом с легковоспламеняющимися материалами, а также самостоятельно красить или ремонтировать, разрешать детям играть с ними и оставлять на них механические повреждения», — подытожил Ринат Ильясов.

Спасатели напомнили, что баллоны необходимо проверять на герметичность с помощью мыльного раствора. Если появились пузыри — перекрыть вентиль, проветрить помещение, выключить электроприборы, покинуть жилье и позвонить по номеру 122.

Специалисты раздали всем памятки с необходимой информацией и контактами экстренных служб.