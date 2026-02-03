Бал для участников «Активного долголетия» прошел в Раменском

Во Дворце культуры «Сатурн» прошел традиционный зимний бал-маскарад, собравший более сотни участников проекта «Активное долголетие». Главный зал Дворца культуры «Сатурн» на один вечер превратился в роскошную бальную залу XIX века.

Соблюдение дресс-кода стало обязательным условием: дамы блистали в вечерних платьях, а кавалеры — в строгих костюмах, при этом обязательным атрибутом каждого гостя стала маскарадная маска, добавившая событию таинственности и торжественности. Программа торжества была проработана и включала в себя: показательные выступления хореографических коллективов округа, костюмированные дефиле и интерактивную танцевальную часть.

«Особую благодарность стоит выразить организаторам этого замечательного мероприятия. Их труд и старания сделали возможным создание такой волшебной зимней ночи. Благодаря им каждый участник смог почувствовать себя частью чего-то большего, важного и красивого», — сообщила руководитель направления «Активного долголетия» Дворца культуры «Сатурн» Александра Скрипина.