Бадминтонист из Воскресенска победил на чемпионате России среди ветеранов

Житель Воскресенска Вадим Ицков лидировал на турнире России по бадминтону среди ветеранов, который прошел в Махачкале. Состязания в Дагестане объединили свыше 160 спортсменов из 31 региона страны.

Мастер спорта по бадминтону Вадим Ицков преподает в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа по единоборствам». Он стал лучшим на соревнованиях как в одиночном, так и в парном разрядах. Помимо этого, бадминтонист из Воскресенска выиграл серебряную медаль в смешанном разряде.

Отметим, что Вадим Ицков завоевал титул чемпион мира среди ветеранов и в 2013 году.

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