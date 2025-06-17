Авторские экскурсии по 100-летнему городу запустили в Пушкино

В этом году город Пушкино отмечает вековой юбилей. В честь знаковой даты местный краевед Ольга Соловьева проводит авторские экскурсии.

Маршруты основаны на книге «Пушкино: прогулки по столетнему городу». Они стартуют у железнодорожного вокзала и ведут по Московскому проспекту.

Участники посещают старинный парк, дореволюционную дачу и узнают историю этих мест. Им расскажут, с трудностями столкнулся молодой город в первые годы существования и как появлялись уже современные микрорайоны.

Гости побывают у водонапорной башни, таинственного места на Московском проспекте, главной рекреационной зоны города, зданий в стиле сталинской неоклассики и Травинского озера. В ближайшее время экскурсия пройдет 21 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что глава Пушкинского провел совещание по улучшению водоснабжения в округе.