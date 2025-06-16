Глава Пушкинского провел совещание по улучшению водоснабжения в округе

Под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева 16 июня прошло совещание, посвященное вопросам качества водоснабжения и обеспечению населения чистой питьевой водой. Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов рассказал о текущих мероприятиях в этой сфере.

В настоящее время проводится масштабная реконструкция восьми водозаборных узлов (ВЗУ) и проектные работы по ещё одному объекту. Контракты на выполнение работ, включая установку современных станций водоподготовки, были заключены в прошлом году.

К концу 2024 года планируется завершить реконструкцию ВЗУ № 1, 3 и 12 в городе Пушкино, ВЗУ № 8 в Тарасовке, ВЗУ № 14 и 18 в Правде, а также ВЗУ № 42 в Левково. Работы на ВЗУ № 6 в поселке Лесной также идут по графику и будут завершены в этом году. Эти меры позволят значительно повысить качество воды, поступающей в дома жителей района.

Кроме того, в Министерство ЖКХ Московской области подана заявка на включение в программу ещё семи водозаборных узлов и 17 участков водопроводной сети.

«ЖКХ — основное направление работы в Пушкинском на сегодняшний день. Планируем, что к концу 2026 года в Пушкинском будет отремонтировано 25% водозаборных узлов, что значительно повысит качество водоснабжения в округе», — сообщил Максим Красноцветов.

Работа по модернизации систем водоснабжения продолжается, что позволит обеспечить жителей Пушкинского чистой и качественной питьевой водой.