Автопробег в честь Дня России прошел в Воскресенске

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

Автопробег, приуроченный ко Дню России, провели сторонники партии «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии». Участники проехали по городам юго-востока Подмосковья.

Колонна автомобилей, украшенных российским триколором, стартовала в Воскресенске и проехала по центральным улицам городов: Воскресенск, Егорьевск, Серебряные Пруды, Коломна, Зарайск, Луховицы.

Участники автопробега сделали несколько остановок у памятных и значимых мест, а также выстроили автомобили в форме буквы «Z», которая стала символом специальной военной операции по защите жителей новых регионов России.

Секретарь местного отделения партии Андрей Баранов поблагодарил всех участников автопробега и отметил, что День России — это один из важнейших праздников нашей страны.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди — настоящая гордость региона и страны.

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