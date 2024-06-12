Автопробег в честь Дня России прошел в Воскресенске
Автопробег, приуроченный ко Дню России, провели сторонники партии «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии». Участники проехали по городам юго-востока Подмосковья.
Колонна автомобилей, украшенных российским триколором, стартовала в Воскресенске и проехала по центральным улицам городов: Воскресенск, Егорьевск, Серебряные Пруды, Коломна, Зарайск, Луховицы.
Участники автопробега сделали несколько остановок у памятных и значимых мест, а также выстроили автомобили в форме буквы «Z», которая стала символом специальной военной операции по защите жителей новых регионов России.
Секретарь местного отделения партии Андрей Баранов поблагодарил всех участников автопробега и отметил, что День России — это один из важнейших праздников нашей страны.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди — настоящая гордость региона и страны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».