Автопробег ко Дню космонавтики прошел в Воскресенске

Патриотическая акция состоялась 10 апреля. Участники проехали от дворца культуры «Химик» до улицы Быковского, названной в честь летчика-космонавта СССР.

Мероприятие объединило депутатов, молодогвардейцев и жителей округа. Маршрут выбрали не случайно — он стал напоминанием об истории покорения космоса и героях, чьи имена навсегда останутся в памяти. Акция завершилась возложением цветов к памятнику в сквере 75-летия Победы.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов отметил, что День космонавтики объединяет поколения и вызывает чувство гордости за страну. По его словам, автомобильный пробег — это не только дань уважения подвигу космонавтов, но и напоминание молодежи о важности интереса к науке и открытиям.

Участники украсили автомобили тематической символикой и флагами, создав праздничную атмосферу на улицах города. Такие акции помогают сохранять историческую память и укреплять патриотические ценности в преддверии праздника.