Автопробег ко Дню государственного флага России пройдет в Воскресенске

22 августа Россия будет отмечать День государственного флага. В честь праздника в Воскресенске состоится автопробег.

Организаторами этого патриотического мероприятия выступили молодежный центр «Олимпиец» совместно с администрацией городского округа. Главная цель автопробега — укрепить чувство гордости за нашу страну и ее богатую историю у каждого жителя Воскресенска.

Праздник начнется с митинга, который состоится у ДК «Юбилейный» в 10:30. Затем колонна автомобилей, украшенных российскими триколорами, отправится в путь по улицам города. Маршрут пройдет по Центральной улице до памятника «Воин-освободитель», где состоится возложение цветов. После этого участники автопробега проследуют по улицам Центральная, Рудничная, Лопатинская, Федотовская, Советская, Октябрьская, Лермонтова, Менделеева, 1-й Москворецкий переулок, Зелинского, Кагана. Финиш состоится на парковке у церкви Иоанна Златоуста.

Кульминацией праздника станут яркий флешмоб и общая фотосессия на территории пешеходной зоны «Новлянская ривьера».

Заявки на участие в автопробеге можно подать до 20 августа по электронному адресу: vosolimpi@yandex.ru.