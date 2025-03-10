Автоинспекторы в Воскресенске поздравили женщин с 8 Марта

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Воскресенск в преддверии Международного женского дня провели акцию, ставшую доброй традицией. Они останавливали машины, за рулем которых были женщины, чтобы подарить цветы и поздравить с 8 Марта.

Участники акции «Автоледи» желали женщинам весеннего настроения, любви, счастья и, конечно же, безопасных дорог. Они также напоминали о важности соблюдения правил безопасности на дороге, внимательности и осторожности за рулем автомобиля.

Женщины, которые принимали поздравления, в ответ благодарили автоинспекторов за теплые слова и внимание.

Подобная акция проходила на территории всего Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.