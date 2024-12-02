Автоинспекторы в Мытищах провели профилактическую акцию «Пешеход»

Мероприятие проходило в Мытищах с 25 ноября по 1 декабря. Целью акции было предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Сотрудники Госавтоинспекции вышли на городские улицы и напомнили жителям Мытищ, как следует переходить дорогу. Горожанам разъяснили правила передвижения по подземным и надземным переходам, а также на перекрестках, которые не оборудованы пешеходными переходами.

Госавтоинспекторы предупредили пешеходов, что выходить на дорогу следует только в том случае, если переход безопасен. В темное время суток следует носить на верхней одежде или рюкзаках светоотражающие элементы.

Водителей попросили снижать скорость движения при приближении к пешеходному переходу и пропускать идущих через дорогу людей. Особенно внимательными нужно быть к пожилым людям и детям, которые не всегда могут правильно оценить обстановку на дороге.

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