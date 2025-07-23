Автоинспекторы в Мытищах провели для детей акцию «Безопасные каникулы»

Профилактическое мероприятие состоялось в детском лагере одной из школ города. Сотрудники отдела Госавтоинспекции межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» напомнили ребятам правила дорожного движения для пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов.

Детей особенно заинтересовали патрульные транспортные средства автоинспекторов. Воспитанникам лагеря показали, как работает служебный транспорт, они смогли узнать принципы функционирования радиостанции, опробовать в действии световую и звуковую сигнализацию, а также посидеть за рулем и почувствовать себя настоящим инспектором Дорожно-постовой службы.

Сотрудники Госавтоинспекции также рассказали о своих рабочих буднях, в которых они, к сожалению, нередко сталкиваются с детским травматизмом на дорогах, и еще раз напомнили, что нужно делать, чтобы избежать печальных последствий.