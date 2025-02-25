Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ и правоохранительных органов провели рейд по безопасности на железнодорожных путях. Профилактические проверки, направленные на пресечение и профилактику правонарушений на железной дороге, регулярно организуют в Мытищах.

Местом проведения мероприятия стала станция Мытищи. Сотрудники администрации округа, правоохранительных органов, волонтеры молодежного центра «Импульс» участвовали в проведения профилактических бесед с пассажирами. Они раздавали наглядно агитационный материал всем прохожим на железнодорожной станции и ловили нарушителей, пересекающих пути в неположенном месте.

Целью рейда была профилактическая работа по предупреждению травматизма на железнодорожной инфраструктуре. Жителям Мытищ напомнили, что железная дорога — зона повышенной опасности. Находясь на ее территории, необходимо соблюдать правила безопасного поведения, чтобы обезопасить себя и окружающих.