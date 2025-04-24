Автоинспекторы в Ленинском округе вручили водителям георгиевские ленточки

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Госавтоинспекции Ленинского городского округа совместно с курсантами центра профессиональной подготовки ГУ МВД провели акцию у памятника технике «Танк Т-80», расположенного в районе Расторгуево на улице Черняховская. Под звуки патриотических песен участники мероприятия останавливали автомобилистов, чтобы вручить им георгиевские ленточки — символ памяти и уважения к подвигу советского народа в годы войны.

Жители с радостью принимали памятные сувениры, прикрепляя их на свои автомобили. Заместитель начальника ГИБДД Ленинского округа Алексей Букин отметил, что акция «Георгиевская ленточка» проходит, чтобы напомнить о великом подвиге наших предков. Это дань уважения дедам, отцам и прадедам, которые подарили нам мирное небо.

Раздача георгиевских ленточек продолжится по всему Ленинскому округу вплоть до 9 мая, чтобы как можно больше жителей смогли присоединиться к празднованию этой важной даты.

«Будем раздавать ленты в центральной части города, в Молоково, в Боброво. Ежедневно», — добавил Алексей Букин.