Автоинспекторы в Красногорске напомнили пенсионерам правила поведения на дорогах

В рамках Международного дня пожилых людей сотрудники Госавтоинспекции городского округа Красногорск встретились с участниками клуба «Активное долголетие». Полицейские поздравили пенсионеров с праздником и напомнили им правила безопасного поведения на дороге.

Инспекторы рассказали собравшимся о том, что переходить проезжую часть необходимо только в специально установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. При это нужно убедиться в безопасности движения.

Пенсионерам также напомнили о важности использования световозвращающих элементов, которые помогают стать заметными на дороге при недостаточной видимости и в темное время суток. Каждому участнику мероприятия вручили такие аксессуары — сумки и брелоки.

Пенсионеры поблагодарили инспекторов за внимание и заботу.

Полицейские напоминают участникам дорожного движения о необходимости внимательного отношения к пожилым людям, у которых могут быть снижены слух или зрение, замедлена реакция. Автолюбителей просят быть вежливыми по отношению к пенсионерам, а также соблюдать правила дорожного движения, особенно вблизи пешеходных переходов.