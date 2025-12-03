Автоинспекторы в Королеве провели профилактическую акцию «Некуда спешить»

Госавтоинспекторы и представители администрации городского округа Королев провели профилактическую акцию для водителей «Некуда спешить». Они напомнили автолюбителям о важности соблюдения скоростного режима на дорогах.

Отдельное внимание во время мероприятия уделили важности снижения скорости в жилых зонах, вблизи школ, больниц, детских площадок и при приближении к пешеходным переходам.

Как отметили организаторы, подобные акции помогут уменьшить число дорожно-транспортных происшествий и создадут более безопасные условия для всех участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков дорог — это приоритетная задача. Общая протяженность дорожной сети в Подмосковье — 45 тысяч километров. Это и федеральные, и региональные, и муниципальные трассы.