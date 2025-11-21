Автоинспекторы в Королеве провели акцию по профилактике ДТП

Профилактическое мероприятие «Водитель, сбавь скорость!» организовали сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу и администрации Королева. Основной целью акции стало предупреждение дорожно-транспортного травматизма и популяризация соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима.

Превышение скорости остается серьезной проблемой на дорогах округа и всего Подмосковья. Большинство аварий происходит именно по этой причине.

Автоинспекторы провели информационно-профилактические беседы с водителями, напомнив о необходимости соблюдения правил дорожного движения и уважительного отношения к пешеходам. Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что особенно важно снижать скорость при управлении автомобилем во дворах, а также при приближении к пешеходным переходам, школам, больницам и детским площадкам.

Организаторы акции надеются, что подобные мероприятия будут способствовать повышению безопасности на дорогах и предупреждению дорожных происшествий.