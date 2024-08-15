Автоинспекторы в Балашихе напомнили водителям о правилах перевозки детей

Профилактический рейд Госавтоинспекции по предупреждению аварий с участием детей прошел в Балашихе. Всего в округе проверили 53 автомобиля.

В микрорайоне Железнодорожный на улице Пролетарская сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Ребенок-пассажир». Они провели разъяснительные беседы с водителями о мерах предосторожности при перевозке детей в автомобиле. Участникам акции подарили специальные наклейки.

Водителям рекомендуется использовать детское кресло и приучать к нему ребенка с малых лет. Ребенок должен быть плотно зафиксирован в автокресле, но при этом лямки не должны давить на тело и причинять дискомфорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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