Андрей Воробьев: развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре

В Ленинском округе продолжается строительство развязки между Володарским и Каширским шоссе. На данный момент готовность объекта составляет 60%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал строителей соблюсти заявленные сроки и открыть транспортный объект до конца года.

«Очень прошу строителей все заявленные сроки, о которых мы договорились, выполнить. Понимаю, что это сложный объект, большое количество коммуникаций, которые нужно переносить. Надеюсь, что в декабре мы эти два ключевых узла разошьем, а затем приступим к реализации последующих этапов», — подчеркнул Воробьев.

По словам губернатора, новая развязка позволит увеличить пропускную способность Каширского шоссе. Работы начались два года назад. После строительства транспортного объекта время проезда здесь составит не более 20 минут.

Реконструкция Каширского шоссе проводится в четыре этапа. Так, в мае 2023 года открыли прямой бессветофорный съезд с Володарского шоссе на трассу А-105, который позволил сократить время в пути до Москвы с часа до 20 минут.

«Второй этап — строительство транспортной развязки на пересечении Каширского и Володарского шоссе, которое предусматривает возведение двух путепроводов, один — через Каширское шоссе, другой — через А-105 (дорога на Домодедово) и четырех съездов», — прокомментировал директор по строительству в Московской области АО «СтройТрансГаз» Александр Сафонов.

Третий этап реконструкции затрагивает участок Каширского шоссе от А-105 до Володарского шоссе, а четвертый — строительство транспортной развязки на пересечении с Белокаменным шоссе. Завершить все работы планируют в 2028 году.

Отмечается, что параллельно в Ленинском округе идет реконструкция Володарского шоссе, которая позволит улучшить транспортную доступность деревень Мисайлово, Молоково, Дальние Прудищи и Остров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».