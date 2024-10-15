Автоинспекторы проверили соблюдение правил водителями в Мытищах

Сразу два рейда провели сотрудники ГИБДД на дорогах Мытищ в выходные. Они выявляли водителей, которые перевозят детей с нарушениями правил, а также автовладельцев в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции в Мытищах провели профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» и «Ребенок-пассажир». Их главная цель — предупредить и предотвратить аварии, связанные с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

Всего с начала года за управление транспортными средствами в состоянии опьянения автоинспекторы привлекли к ответственности более 350 водителей в Мытищах.

Автоинспекторы напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от прохождения меосвидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении предусмотрена уже уголовная ответственность.

Также с начала года сотрудники ГИБДД провели 90 массовых проверок водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки детей. Более 200 водителей привлекли к административной ответственности.

Жителям также напоминают, что если они стали свидетелями грубых нарушений ПДД, нужно сообщить об этом в службу 112 или по телефону дежурной части: 8 495 586-40-44.

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