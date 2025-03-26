Автоинспекторы провели беседы о ПДД с дошкольниками в Павловском Посаде

Профилактические мероприятия по снижению детского травматизма на дорогах продолжаются в Павловском Посаде. Накануне воспитанникам детских садов напомнили о том, как вести себя около и на проезжей части.

Мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции. Они рассказали дошкольникам о правилах дорожного движения.

Также вместе с детьми автоинспекторы вышли на улицы и провели практическое занятие. Его цель была в проверке безопасности пути следования детей и усвоения ими изученных правил.

К примеру, ребятам напомнили, почему важно сделать остановку перед пешеходным переходом, какие правила есть при пересечении дороги.

Кроме того, дошкольникам еще раз разъяснили, насколько необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы, как это помогает на дороге.

Ранее мы рассказывали о том, что акция по ПДД также прошла на Криулинском переезде в Павловском Посаде.