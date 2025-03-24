Акция по ПДД прошла на Криулинском переезде в Павловском Посаде

Водителям напомнили правила дорожного движения в рамках акции в Павловском Посаде. Ее организовали сотрудники ГИБДД и представители железнодорожных служб.

Автовладельцам напоминали, почему важно соблюдать требования сигналов светофора и не стоит выезжать на переезд при красном свете. В том числе провели беседы о поведении на железнодорожных переездах.

Участникам акции вручили информационные памятки по правилам безопасного проезда железнодорожных переездов. Большинство аварий на них происходит именно из-за человеческого фактора, в том числе пренебрежения правилами дорожного движения, отметили сотрудники ГИБДД.

Организаторы отметили, что такие профилактические мероприятия в Павловском Посаде будут проводить регулярно.

Ранее мы рассказывали о том, что пешеходную зону оборудуют у Рахмановской школы в Павловском Посаде.